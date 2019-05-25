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Криминал

Неизвестные угрожают автовладельцам в Приморье и вымогают деньги

В Приморье автовладельцам угрожают неизвестные вымогатели, предлагая добровольно заплатить деньги. Их следует перевести на банковскую карту, в противном случае, отмечается в требованиях злоумышленников, машины могут пострадать.
Неизвестные угрожают автовладельцам в Приморье и вымогают деньги

Жители Владивостока получают листовки с угрозами в их адрес, в ряде случаев хозяев автомобилей в письменном виде информируют о том, что их машины могут «отправиться в разбор». Это якобы произойдет, если автовладельцы откажутся выполнить поставленные условия. В каждом случае плату за целостность транспортного средства вымогатели установили на уровне 500 рублей, указывается и номер карты, на которую необходимо перевести денежную сумму. Заплатить следует на протяжении суток после получения распечатанного на бумаге сообщения.

Согласно имеющейся информации, подобные листовки уже получали жители других районов крупного города. Предположительно, банковские карты оформляются на подставных лиц, обнаружить вымогателей можно лишь при помощи правоохранительных органов, считают аналитики.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 09:06


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