Наташа Королёва худеет при помощи кровопусканий

Наташа Королёва рассказала, что старается выполнять просьбу мужа и не поправляться. Знаменитость борется с лишним весом при помощи кровопусканий, демонстрируя успехи.
31 мая Наташа Королёва отметит 46-летие. Звезда планирует в этот день дать большой концерт, к которому готовится заранее. Помимо репетиций и подготовки программы, певица работает и над своей внешностью. Поклонники на протяжении многих лет остаются верны кумиру, поскольку та выглядит, как в начале карьеры, но сама артистка признаётся, что работа над внешностью непростая задача и ничего не происходит само собой. Чтобы оставаться привлекательной, она постоянно занимается и на протяжении долгого времени практикует лечение пиявками. Теперь же исполнительница опробовала новый метод, носящий название хитжама, он заключается в серии кровопусканий. Специалист делает надрезы в нужных местах и ставит банку. Выглядит процедура пугающе, но эффект оправдывает старания. Звезда отмечает, она чувствует значительный прилив энергии и сил.
Наташа Королёва также добавила, своей внешностью она занимается не только ради сцены и почитателей. В первую очередь знаменитость поддерживает себя в хорошей форме ради мужа Сергея Глушко, также известного под псевдонимом Тарзан. Возлюбленный попросил супругу не поправляться, и та исполняет его просьбу.