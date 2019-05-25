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Шоу-бизнес

Наташа Королёва худеет при помощи кровопусканий

Наташа Королёва рассказала, что старается выполнять просьбу мужа и не поправляться. Знаменитость борется с лишним весом при помощи кровопусканий, демонстрируя успехи.
Наташа Королёва худеет при помощи кровопусканий

31 мая Наташа Королёва отметит 46-летие. Звезда планирует в этот день дать большой концерт, к которому готовится заранее. Помимо репетиций и подготовки программы, певица работает и над своей внешностью. Поклонники на протяжении многих лет остаются верны кумиру, поскольку та выглядит, как в начале карьеры, но сама артистка признаётся, что работа над внешностью непростая задача и ничего не происходит само собой. Чтобы оставаться привлекательной, она постоянно занимается и на протяжении долгого времени практикует лечение пиявками. Теперь же исполнительница опробовала новый метод, носящий название хитжама, он заключается в серии кровопусканий. Специалист делает надрезы в нужных местах и ставит банку. Выглядит процедура пугающе, но эффект оправдывает старания. Звезда отмечает, она чувствует значительный прилив энергии и сил.

Наташа Королёва также добавила, своей внешностью она занимается не только ради сцены и почитателей. В первую очередь знаменитость поддерживает себя в хорошей форме ради мужа Сергея Глушко, также известного под псевдонимом Тарзан. Возлюбленный попросил супругу не поправляться, и та исполняет его просьбу.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 10:02


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