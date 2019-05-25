Иван Ургант подшутил над финалом «Голос.Дети»

Как сказал Иван Ургант, финалисты волновались больше всех. Он пошутил, что ни детского валидола, ни детского коньяка и тонометра сейчас не найти.Телеведущий высказался по поводу песен, которые выбрали для участников программы. По мнению артиста, «Как молоды мы были», «Дорогие мои старики» - совсем недетские, хотя показали талант финалистов.Иван Ургант не упустил возможности подшутить над ситуацией с «купленными» голосами. Артист поделился, что пошёл купить перекусить, но не смог, так как на Первом канале что-то купить нельзя.Финал программы «Голос. Дети» удивил зрителей. Телеведущий Константин Эрнст объявил детей-финалистов победителями шестого сезона проекта.

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Автор: Теодорович Анастасия

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