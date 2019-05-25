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Шоу-бизнес

Иван Ургант подшутил над финалом «Голос.Дети»

Российский актёр и телеведущий Иван Ургант прокомментировал финал шестого сезона «Голос.Дети». В программе «Вечерний Ургант» он обратил внимание на результаты голосования.
Иван Ургант подшутил над финалом «Голос.Дети»


Как сказал Иван Ургант, финалисты волновались больше всех. Он пошутил, что ни детского валидола, ни детского коньяка и тонометра сейчас не найти.

Телеведущий высказался по поводу песен, которые выбрали для участников программы. По мнению артиста, «Как молоды мы были», «Дорогие мои старики» - совсем недетские, хотя показали талант финалистов.

Иван Ургант не упустил возможности подшутить над ситуацией с «купленными» голосами. Артист поделился, что пошёл купить перекусить, но не смог, так как на Первом канале что-то купить нельзя.

Финал программы «Голос. Дети» удивил зрителей. Телеведущий Константин Эрнст объявил детей-финалистов победителями шестого сезона проекта.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 09:41


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