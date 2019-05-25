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Шоу-бизнес

Ясновидящая рассказала о скором прибавлении в семье Александра Серова

В семье 65-летнего певца Александра Серова в скором времени ожидается прибавление. Радостную новость фанатам артиста сообщила ясновидящая Галина Янко.
Ясновидящая рассказала о скором прибавлении в семье Александра Серова

Гадалка рассказала, что Серов не любит говорить о личной жизни. Певец сильно замкнулся, но испытывает в своем мире счастье. Знаменитость устал от внимания, в том числе женского, поэтому не стремится к любовным подвигам.

«Свадьба Мишель не расстроила Александра, но удивила. Он любит дочь и уважает ее выбор. Кстати, девушка – однолюб и нашла достойного человека, с которым проживет долгие годы», - заявила Янко в беседе с Дни.Ру.


Ближайшие год для родных Серова будет хорошим. Дочь подарит ему внуков. Мишель предначертаны судьбой трое детей.

Стоит отметить, что дочь Серова вышла замуж в начале мая. Мишель скрывала избранника и лишь недавно рассказала, что ее возлюбленным является бизнесмен Роман.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:15


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