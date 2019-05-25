Ясновидящая рассказала о скором прибавлении в семье Александра Серова

«Свадьба Мишель не расстроила Александра, но удивила. Он любит дочь и уважает ее выбор. Кстати, девушка – однолюб и нашла достойного человека, с которым проживет долгие годы», - заявила Янко в беседе с Дни.Ру.

Гадалка рассказала, что Серов не любит говорить о личной жизни. Певец сильно замкнулся, но испытывает в своем мире счастье. Знаменитость устал от внимания, в том числе женского, поэтому не стремится к любовным подвигам.Ближайшие год для родных Серова будет хорошим. Дочь подарит ему внуков. Мишель предначертаны судьбой трое детей.Стоит отметить, что дочь Серова вышла замуж в начале мая. Мишель скрывала избранника и лишь недавно рассказала, что ее возлюбленным является бизнесмен Роман.

Читайте также: Виктория Лопырева отказалась от поездки в Канны ради сына и комфортной пижамы

Автор: Джанабилова Татьяна П

Добавление комментария

o