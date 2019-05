Многие ПК блокируют Windows 10 May 2019 Update

Даже дополнительный месяц тестирования не помог Microsoft избежать проблем с новым апгрейдом. Windows 10 May 2019 Update должна была не только расширить функционал, но и изменить модель обновлений.Уже через несколько дней после запуска Windows 10 May 2019 Update начала поступать информация о несовместимости обновлений с некоторыми версиями драйверов Intel. При запуске версии 1903 на компьютерах, которые имеют несовместимое программное обеспечение, помощник по обновлению выдаст предупреждение об ошибке и утилита Media Creation Tool откажет в возможности апдейта.Корпорация Microsoft признала наличие проблемы и временно заблокировала возможность обновления. О том, когда будет представлен новый патч, исправляющий ситуацию, пока не известно. Но учитывая то, что баг очевиден и очень распространен, разработка ожидается в скором времени.На данный момент несовместимость Windows 10 May 2019 Update версии 1903 с некоторыми драйверами и службами является единственной проблемой разработчиков из Редмонда.

Автор: Криворотько Наталья

