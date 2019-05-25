Многие ПК блокируют Windows 10 May 2019 Update

Сразу после запуска серии обновлений Windows 10 May 2019 Update, которая была начата Microsoft совсем недавно, возникли некоторые проблемы. Оказалось, что при несовместимости некоторых драйверов или программного обеспечения, апгрейд системы некоторых ПК становится невозможен.
Даже дополнительный месяц тестирования не помог Microsoft избежать проблем с новым апгрейдом. Windows 10 May 2019 Update должна была не только расширить функционал, но и изменить модель обновлений.
Уже через несколько дней после запуска Windows 10 May 2019 Update начала поступать информация о несовместимости обновлений с некоторыми версиями драйверов Intel. При запуске версии 1903 на компьютерах, которые имеют несовместимое программное обеспечение, помощник по обновлению выдаст предупреждение об ошибке и утилита Media Creation Tool откажет в возможности апдейта.
Корпорация Microsoft признала наличие проблемы и временно заблокировала возможность обновления. О том, когда будет представлен новый патч, исправляющий ситуацию, пока не известно. Но учитывая то, что баг очевиден и очень распространен, разработка ожидается в скором времени.
На данный момент несовместимость Windows 10 May 2019 Update версии 1903 с некоторыми драйверами и службами является единственной проблемой разработчиков из Редмонда.