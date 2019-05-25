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Здоровье

Диетологи рассказали, как есть досыта и не поправляться

Лишний вес может вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет, предупреждают диетологи. Режим питания должен состоять из трёх приёмов пищи в день. Следует отдавать предпочтение овощам и фруктам, это позволит есть досыта и не поправляться.
Диетологи рассказали, как есть досыта и не поправляться

Завтрак должен быть сытным, а обед – сбалансированным, нужно есть больше блюд с овощами и хлеб из цельного зерна. Далее следует лёгкий ужин. В качестве перекусов диетологи допускают фрукты, овощи и кисломолочные продукты. Необходимо рассчитывать рацион заранее, учитывая количество калорий. Добавляя в блюдо заправки и соусы, нужно выбирать низкокалорийные. В сетях быстрого питания следует заказывать блюда из растительной пищи и куриного мяса. Диетологи советуют отказаться от бутербродов с колбасой, для перекуса лучше подойдёт курятина с болгарским перцем и хлеб с отрубями. Допускаются бутерброды с мягким творогом вместо сливочного масла.

Кофе с молоком содержит много жира, его нельзя употреблять часто. Рекомендуется пить зеленый или травяной чай без сахара, не увлекаться сладкими йогуртами и хлопьями. Цельное молоко способно привести к лишнему весу из-за большого количества жира. Специалисты советуют пить свежевыжатые соки, разбавленные питьевой водой, есть ягоды и фрукты.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:57


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