Альбина Джанабаева выбрала для Каннского фестиваля платье с откровенным декольте

Певица, несмотря на участие в группе "ВИА Гра", предпочитает одеваться скромно, не демонстрируя плюсы своей фигуры. Тем не менее, посещая светские мероприятия, звезда выбирает наряды, подчёркивающие её достоинства. На красной дорожке Каннского фестиваля певица появилась в эффектном платье красного цвета, выделяющемся откровенным декольте. Фотографы не позволили себе упустить возможность сделать несколько удачных кадров и фотографии российской артистки появились во многих крупных мировых изданиях. Опубликовала исполнительница и несколько кадров на своей странице в социальной сети Instagram.Подписчики немедленно отреагировали на снимки, "засыпав" кумира комплиментами. Многие назвали звезду самой утончённой и изысканной, а отдельные признались хозяйке аккаунта в вечной любви. Пост начал быстро набирать популярность и одобрительные лайки.

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Автор: Валерий Селезнев

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