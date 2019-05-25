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Культура

Названы самые популярные бренды среди американской молодежи

Аналитики из компании Morning Consult Brand Intelligence назвали самые популярные бренды среди американской молодежи. В опросе приняли участие респонденты до 25 лет, рассказавшие о любимых технологиях, еде и развлечениях.
Названы самые популярные бренды среди американской молодежи

Лидером рейтинга, как сообщает портал iReactor, стала корпорация Google. Стриминговый ресурс Netflix удостоился второго места. Замыкает тройку видеохостинг YouTube. Торговая площадка Amazon и специализирующаяся на производстве сладостей компания Oreo расположились на четвертой и пятой позиции соответственно.

Опрос показал, что молодые люди предпочитают комиксы Marvel, чипсы марки Doritos и Playstation. Девушки больше любят Dove, Walt Disney, Bath & Body Works.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:44


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