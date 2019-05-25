Актриса Юлия Пересильд поделилась историей похудения

Актриса не считала вес важным в той или иной роли. Если режиссеры хотят видеть актрису в фильме, пускай берут такой, какая есть.Но всё же актрисе пришлось похудеть ради роли в фильме «Холодное танго» режиссера Павла Чухрая. Юлия Пересильд осознала, что её образ и образ девушки, которую нужно сыграть, совершенно отличается. Чтобы скинуть вес, актриса перестала есть. Зацикленность на роли избавила артистку от потребности в еде. Удивительно, что девушка была полна энергии, но при этом стала агрессивной. Такая была её героиня фильма.Юлия Пересильд рассказала, что в институте весила 68 килограмм. Как и большинство студентов, она питалась вредной едой, лапшой быстрого приготовления и булками. Институт забирал много сил, эмоциональное состояние повлияло на здоровье. Уже после окончания учёбы актриса наладила свой режим, а вес пришёл в норму.Сейчас актриса весит приблизительно 60 килограмм и чувствует себя комфортно.

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Автор: Теодорович Анастасия

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