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В НАТО приняли новую военную стратегию

В НАТО приняли новую военную стратегию, отвечающую современным вызовам, среди которых исходящая от России ядерная угроза. Сведения со ссылкой на гендиректора Альянса Йенса Столтенберга появились в немецком издании Welt am Sonntag.
В НАТО приняли новую военную стратегию

Новая военная концепция позволит Альянсу в любой момент времени быть готовым к обороне. Теперь НАТО сможет гарантировать стабильность. Без поправок говорить о сохранении мощи организации было невозможно.

Стоит отметить, что старая стратегия была принята в ноябре 2010 года в Лиссабоне при участии входящих в Альянс стран.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:38


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