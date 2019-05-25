В НАТО приняли новую военную стратегию, отвечающую современным вызовам, среди которых исходящая от России ядерная угроза. Сведения со ссылкой на гендиректора Альянса Йенса Столтенберга появились в немецком издании Welt am Sonntag.
Новая военная концепция позволит Альянсу в любой момент времени быть готовым к обороне. Теперь НАТО сможет гарантировать стабильность. Без поправок говорить о сохранении мощи организации было невозможно.
Стоит отметить, что старая стратегия была принята в ноябре 2010 года в Лиссабоне при участии входящих в Альянс стран.