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Мария Погребняк рассказала о вещах, делающих её счастливой

Мария Погребняк поделилась с поклонниками мыслями о личном. Знаменитость рассказала им о вещах, делающих её счастливой.
Мария Погребняк рассказала о вещах, делающих её счастливой

Звезда ведёт личный микроблог, стараясь поднимать темы, полезные своим подписчикам. В свежей публикации она рассказала о вещах, делающих её счастливой, и о том, как правильно в целом воспринимать эту эмоцию. Раньше супруге футболиста Павла Погребняка не удавалось ощутить это чувство, поскольку она неправильно воспринимала свой внутренний мир. Выбирая подарок, модель предвкушала, как её друг будет рад презенту, но, не угадав с покупкой, только расстраивалась. Теперь этого не происходит и блогер радуется каждому сделанному в жизни шагу. Жена спортсмена осознала, всё в жизни она должна делать в первую очередь для себя. Никто не сможет увидеть её доброты и усердия, и только сама знаменитость способна сделать себя счастливой, ведь это зависит только он неё.

Фанаты оценили советы кумира и многие пообещали следовать наставлениям хозяйки аккаунта, стараясь жить, не оглядываясь на окружающих и не ждать от них похвалы. Фолловеры также оценили и новый образ модели, написав в её адрес немало лестных слов.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 10:24


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