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Технологии

Эксперты рассказали о главной проблеме при внедрении сети 5G в России

На конференции ЦИПР-2019 эксперты говорили о проблемах, которые могут отсрочить появление 5G в России. По мнению специалистов, главной проблемой внедрения технологии является освобождение частотного спектра для сети.
Эксперты рассказали о главной проблеме при внедрении сети 5G в России

Специалисты, собравшиеся на конференции ЦИПР-2019, обсудили вопрос внедрения сети поколения 5G в России. По мнению экспертов, преградами для использования новой технологии могут стать проблемы с выбором диапазона частот и нехватка квалифицированных специалистов.

При планировании внедрения современной технологии в федеральном проекте «Информационная инфраструктура» прописывалось, что в крупных городах России 5G должна стать доступной к 2022 году. Однако на встрече «Цифровой индустрии промышленной России» многие специалисты высказали сомнения насчет реальности этих прогнозов.
Эксперты рассказали о главной проблеме при внедрении сети 5G в России

По мнению директора АНО «Цифровая экономика» по направлению «Информационная инфраструктура» Дмитрия Маркова, в базовом для сети диапазоне недостаточно свободного спектра. Это ставит сложный вопрос правильной расстановки приоритетов, выбирая между интересами силовых ведомств и внедрением сети нового поколения. Сложившаяся ситуация может отложить реализацию федерального проекта на год.
Также по этому вопросу высказалась директор по стратегическому развитию «Ростелеком» Алеся Мамчур. Она сообщила, что другие страны уже определились с выбором диапазона для 5G и поэтому они уже могут заниматься вопросом оборудования и внедрения. Ключевой проблемой для России пока является именно нерешенный вопрос частотного спектра.

Еще одной не менее важной преградой к быстрому внедрению в жизнь сети нового поколения является недостаточное количество специалистов, как отметил в своем выступлении руководитель центра компетенций НТИ «5G & IoT» Дмитрий Лаконцев. Он сообщил, что даже при наличии информации и сотрудничества с производителями современной техники, понадобиться время для обучения экспертов.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 11:02


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