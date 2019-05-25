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Авто

Запчасти для кроссовера Renault Arkana могут выпускать в России

Renault увеличит количество запчастей для кроссовера Arkana, производимых в России. Предстоит повысить уровень локализации. В дальнейшем предполагается сборка в РФ двигателей, данный вопрос находится в процессе обсуждения.
Запчасти для кроссовера Renault Arkana могут выпускать в России

Компания включила в свои планы российскую локализацию трансмиссии и силовых агрегатов для модели, крупноузловая сборка кроссовера осуществляется на заводе в Москве. Потенциальная мощность сборочной площадки превышает 200 тыс. автомобилей в год. Об этом проинформировал Анатолий Калицев, эксперт по продукту Renault региона Евразия. Силовой агрегат TCe 150 пока поставляют из Испании, трансмиссию CVT - из Мексики. Специалист рассказал, что перед началом серийного производства модель локализована более чем на 60%, в основном это относится к элементам кузова и деталям салона.

Французская компания производит некоторые детали из российского сырья. В ближайшее время, отметил Калицев, предполагается превышение уровня локализации модели в 70%.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:16


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