Запчасти для кроссовера Renault Arkana могут выпускать в России
Renault увеличит количество запчастей для кроссовера Arkana, производимых в России. Предстоит повысить уровень локализации. В дальнейшем предполагается сборка в РФ двигателей, данный вопрос находится в процессе обсуждения.
Компания включила в свои планы российскую локализацию трансмиссии и силовых агрегатов для модели, крупноузловая сборка кроссовера осуществляется на заводе в Москве. Потенциальная мощность сборочной площадки превышает 200 тыс. автомобилей в год. Об этом проинформировал Анатолий Калицев, эксперт по продукту Renault региона Евразия. Силовой агрегат TCe 150 пока поставляют из Испании, трансмиссию CVT - из Мексики. Специалист рассказал, что перед началом серийного производства модель локализована более чем на 60%, в основном это относится к элементам кузова и деталям салона.
Французская компания производит некоторые детали из российского сырья. В ближайшее время, отметил Калицев, предполагается превышение уровня локализации модели в 70%.