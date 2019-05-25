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Наука

Учёные: Умные люди обращают внимание на музыку, глупые - на текст

Учёные из Великобритании определили влияние музыкального вкуса на умственные способности. Елена Рачевская стала автором данного эксперимента.
Учёные: Умные люди обращают внимание на музыку, глупые - на текст

Оксфордский университет решил изучить связь между музыкой и мозгом человека. В исследовании приняли участие 467 хорватских студентов.

Сначала Елена Рачевская провела тест на IQ, а потом студенты выбрали музыкальные жанры, которые они предпочитают. Результат исследования показал, что люди с высоким уровнем IQ слушают инструментальную музыку. У кого более низкие умственные способности, выбирают простые песни с текстом.

Британский психолог Сатоси Канадзава выложила теорию «принципа саванны», которую и исследовал Оксфордский университет. По словам Елены Рачевской, они использовали другие методы проверки этой идеи, используя тест на оценку умственных способностей и опрос о музыкальных предпочтениях студентов.

Елена Рачевская сообщила, что исследование было приблизительным, так как возраст, образованность и много других важных моментов было упущено. Такие научные работы помогают изучать связь между поведением человека и его музыкальными предпочтениями

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Автор: Теодорович Анастасия
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