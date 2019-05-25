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Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отметила 60-летний юбилей в стиле Анастасии Волочковой

23 мая Ларисе Гузеевой исполнилось 60 лет. Сваха из «Давай поженимся!» не стала закатывать шумную вечеринку и отметила юбилей в стиле любительницы шпагатов Анастасии Волочковой, улетев за границу к лучшим подругам.
Лариса Гузеева отметила 60-летний юбилей в стиле Анастасии Волочковой

«Мы провели день рождения втроем. Программа была насыщенная – поход в баню, чаепитие и застолье с пельменями. Подруги все интересовались, буду ли я, сибирячка, есть пельмени», - цитирует портал «7дней.ру» Гузееву.


Ведущая не стала делиться сделанными на празднике фотографиями, чем очень расстроила следящих за ее жизнью фанатов. Многие акцентировали внимание на бане, вспомнив, что свою жизнь без парилки и добротного веника не представляет Волочкова. Гузеева посчитала сравнение глупым и не стала реагировать на провокацию. Знаменитость не любит перепалки, предпочитая сразу «банить» хейтеров.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:22


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