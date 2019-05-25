Дана Борисова получила в подарок от поклонника на первом свидании новый iPhone X
Дана Борисова накануне побывала на свидании, сходив в ресторан с бизнесменом, оставшимся неизвестным. Знаменитость получила в подарок от поклонника новый iPhone X, поразив кавалера своей красотой и манерами.
Дана Борисова в настоящий момент прилагает все усилия, чтобы её новая жизнь оказалась значительно лучше прежней. Два года назад звезда призналась общественности в пристрастии к наркотическим веществам, после чего добровольно поступила в реабилитационный центр, пытаясь избавиться от зависимости. В период, предшествующий началу лечения, телеведущая совершила немало ошибок, которые ей теперь приходится исправлять. В первую очередь речь идёт о дочери Полине, которая разучилась верить матери, и той удалось не сразу вернуть её доверие. Сейчас девочка снова с радостью общается с близким человеком, а потому модель решила перейти к следующему шагу в жизни. Впервые за долгий период светская львица приняла приглашение на свидании и отужинала с кавалером в ресторане "Кафе Пушкинъ", о чём рассказала изданию Starhit.
Выбор заведения оказался неслучаен. Как оказалось, почитатель оказался любителем поэзии и после ужина пригласил звезду в музей Пушкина, где прочёл ей несколько стихов Расула Гамзатова. Во время свидания Дана Борисова настолько впечатлила поклонника, что тот решил сделать ей дорогой подарок и преподнёс ей новый iPhone X.