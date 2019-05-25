В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации

Валерий Радаев, губернатор Саратовской области, отдал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС). Причиной этому послужила массовая гибель озимых сельхозкультур.В пресс-службе Саратовского ГУ МЧС проинформировали о сложившейся ситуации. Режим ЧС ввели с 21 мая. Согласно имеющейся информации, местным агрохозяйствам, занимающимся выращиванием различных сельскохозяйственных культур, нанесен значительный материальный ущерб. В ведомстве уточнили, что на протяжении осенне-зимнего периода пострадали посевы из-за почвенной засухи.Наряду с этим называют и другие опасные природные явления. Пресс-представитель местного управления МЧС отметил, что в области «установлен региональный уровень реагирования».

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Автор: Семен Зайцев

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