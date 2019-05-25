Медики связали ЭКО со смертельной болезнью сердца во время беременности

«Наше исследование показывает, что риск развития опасного состояния для сердца в пять раз выше у женщин, которые проходят лечение от бесплодия. Перипартальная кардиомиопатия часто диагностируется слишком поздно, что имеет прямые последствия для прогноза. Всем женщинам, которые зачали посредством ЭКО, гинекологи должны рекомендовать кардиологические проверки, включая эхокардиографию, после родов или незадолго до этого», - отметили исследователи.

По словам специалистов, одышка, опухшие ноги и пробуждение по ночам могут быть предупреждающими признаками сердечной недостаточности, связанной с беременностью, и называемой перипартальной кардиомиопатией. Состояние затрагивает примерно одну из 1000 беременных женщин во всем мире и угрожает жизни матери и ребенка. Сердце увеличивается и становится слабым в конце беременности или после родов.Отмечается, что частота процедур искусственного оплодотворения варьируется от 10% до 50% за цикл в зависимости от возраста и метода, а это означает, что представительницы прекрасного пола проходят несколько циклов лечения, если зачатия не происходит. Потерянная беременность может также вызвать тяжелые осложнения. Стресс после повторного цикла увеличивает риск серьезного заболевания.

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Автор: Ващенко Ольга

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