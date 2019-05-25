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Шоу-бизнес

Дочь Толкалиной и Кончаловского осудили за изуродованное тату тело

Фанаты осудили дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной за изуродованное татуировками тело. Соответствующий пост 17-летняя Мария Михалкова-Кончаловская разместила в микроблоге Instagram.
Дочь Толкалиной и Кончаловского осудили за изуродованное тату тело

Дочь режиссера и актрисы увлекается тату-искусством и уже успела сделать несколько наколок. На днях девушка отправилась в салон и украсила свое тело новым изображением, концепцию которого пока держит в тайне.

«Ну вот, я снова вернулась в тату-салон. Процесс приносит мне боль и радость, заставляя при каждом касании игры исполнять оперные арии», - рассказала Кончаловская.

Дочь Толкалиной и Кончаловского осудили за изуродованное тату тело

Фанаты не одобряют увлечение знаменитости, считая, что в будущем она пожалеет, что испортила красивое тело. Несмотря на критику в свой адрес, Кончаловская не собирается останавливаться. Сейчас у нее уже «забита» часть шеи и почти вся рука.

Стоит отметить, в юном возрасте тату увлекся сын Елены Яковлевой. Денис Шальных уже полностью покрыл тело и лицо. Сейчас он жалеет о совершенных поступках.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:57


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