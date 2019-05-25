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Происшествия

В Севастополе в дельфинарии произошёл пожар

Утром 24 мая в Севастополе в дельфинарии произошёл пожар. Огонь уничтожил торговый сувенирный павильон, а также часть помещения, где содержались животные.
В Севастополе в дельфинарии произошёл пожар

По имеющейся информации, пожар в дельфинарии начался в период с 6 до 7 часов утра. В первую очередь пламя распространилось на торговые помещения, расположенные в павильоне, примыкающем к основному строению, после чего затронуло и крышу заведения. В настоящий момент неизвестно, что послужило причиной возгорания, расследование инцидента ещё не завершено, но известно, живые существа остались невредимыми, так как находились на расстоянии 10 метров от источника огня, пребывая в воде.

Для борьбы с огнём потребовалось 20 сотрудников МЧС и три спецмашины, а сам пожар оказался несложным, его тушение не потребовало дополнительных усилий. Ущерб, причинённый огнём, будет озвучен после окончания разбирательства, сообщается на сайте РИА Новости.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 11:02


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