LADA Granta за 4 года подорожала на 123,3 тыс. рублей

На данный момент россияне могут стать обладателями LADA Granta в комплектации Standard за 434,9 тыс. рублей. Версия Luxe обойдется покупателям в 624,8 тыс. рублей.Благодаря доступной цене Granta остается самой востребованной машиной на рынке в России. В апреле производитель реализовал 12 652 ед., продемонстрировав увеличение показателей на 70%. С начала года продана 41 тыс. автомобилей. Годовой прирост составил 47%.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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