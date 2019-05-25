В Сети появились подробности о Apple iPhone 11 и iOS 13
Новый Apple iPhone 11 увидит свет через 4 месяца, а обновленная операционная система iOS 13 будет представлена публике уже третьего июня. В преддверие этих ожидаемых каждым фанатом «яблочной продукции» событий, в Сети появились новые подробности об особенностях новых продуктов.
По мнению специалистов, новинки Apple iPhone 11 и Apple iPhone 11 Max получат ряд нововведений, но их внешний вид будет традиционным для компании-изготовителя. Так, одиннадцатое поколение "яблочной продукции" выделится 5,8- и 6,5-дюймовыми AMOLED-дисплеями соответственно. Функция распознавания лиц Face ID получит существенные улучшения, которые позволят системе биометрической идентификации лучше справляться со своей задачей вне зависимости от угла и расстояния. Новинки будут отличаться лучшим качеством звука, а также его чистотой, благодаря обновленным стереодинамикам.
Отдельно стоит отметить трехмодульную камеру на тыльной стороне панели. Кроме того, что это выглядит как стильный дизайнерский ход, бонусный 12-Мп датчик выступит в качестве широкоугольного объектива, с возможностью обзора до 120. Также эксперты ожидают оптической стабилизации изображения, более качественную и яркую LED-вспышку, функцию Smart HDR и новую версию ISP-чипа для повышения качества изображения.
В этот раз изготовители выделят серию внешне, используя новое покрытие, напоминающее матовое стекло, а вариант Space Grey будет иметь блестящую раму из нержавеющей стали.
iOS 13 получит улучшенную и обновленную Siri, темный режим, усовершенствованную систему защиты, а также самообучаемое интеллектуальное управление, что даст возможность оперативному запоминающему устройству самостоятельно загружать частоиспользуемые приложения для оптимизации работы смартфона.