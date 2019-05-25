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Технологии

Huawei может исчезнуть с мирового рынка

Сотрудничество с Huawei прекращают многие компании из-за американских санкций. Запасов комплектующих может хватить до конца 2019 года.
Huawei может исчезнуть с мирового рынка


Сингапурская компания Flex, которая имеет штаб-квартиру в Калифорнии, больше не будет выпускать смартфоны Huawei на одном из заводов в Южном Китае. Начальство предложило сотрудникам взять отпуск до 30 мая, пока обсуждаются подальшие действия. Flex заявила, что будет придерживаться американских санкций, но информацию о будущем сотрудничестве с Huawei не раскрыла.

В это время в Сети появились снимки, на которых грузовики отъезжали от предприятия Flex поздним вечером понедельника. Huawei сотрудничает с многими другими компаниями по разработке смартфонов, только 10% изготовляет лично. Американский банк Goldman Sachs заявил, что выручка Flex составляет не больше 5 %, но всё же остается основным партнером компании.

Только за прошлый год Huawei продала более 208 миллионов смартфонов, а в 2019 выпустила 85 миллионов. Предполагают, что компания работала в ускоренном режиме, так как рисковала прекратить работу из-за политической ситуации.

Исследователи рынка сообщают, что продажи смартфонов Huawei снизятся в цене приблизительно на 30%. Также может быть приостановление выпуска новой модели, так как есть задержка с импортными инструментами.

Если Google не снимет запреты, Huawei может исчезнуть с мирового рынка, продажи существенно снизятся. Единственным вариантом остаются китайские пользователи смартфонов.

Сообщают, что пользователи Huawei могут переходить на продукцию Apple и Samsung, более бюджетными вариантами могут стать смартфоны OPPO и Vivo.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 13:31


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