Сотрудничество с Huawei прекращают многие компании из-за американских санкций. Запасов комплектующих может хватить до конца 2019 года.
Сингапурская компания Flex, которая имеет штаб-квартиру в Калифорнии, больше не будет выпускать смартфоны Huawei на одном из заводов в Южном Китае. Начальство предложило сотрудникам взять отпуск до 30 мая, пока обсуждаются подальшие действия. Flex заявила, что будет придерживаться американских санкций, но информацию о будущем сотрудничестве с Huawei не раскрыла.
В это время в Сети появились снимки, на которых грузовики отъезжали от предприятия Flex поздним вечером понедельника. Huawei сотрудничает с многими другими компаниями по разработке смартфонов, только 10% изготовляет лично. Американский банк Goldman Sachs заявил, что выручка Flex составляет не больше 5 %, но всё же остается основным партнером компании.
Только за прошлый год Huawei продала более 208 миллионов смартфонов, а в 2019 выпустила 85 миллионов. Предполагают, что компания работала в ускоренном режиме, так как рисковала прекратить работу из-за политической ситуации.
Исследователи рынка сообщают, что продажи смартфонов Huawei снизятся в цене приблизительно на 30%. Также может быть приостановление выпуска новой модели, так как есть задержка с импортными инструментами.
Если Google не снимет запреты, Huawei может исчезнуть с мирового рынка, продажи существенно снизятся. Единственным вариантом остаются китайские пользователи смартфонов.
Сообщают, что пользователи Huawei могут переходить на продукцию Apple и Samsung, более бюджетными вариантами могут стать смартфоны OPPO и Vivo.