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Технологии

Huawei нарастила продажи смартфонов после санкций США

Китайская компания Huawei нарастила продажи смартфонов, несмотря на введенные властями США санкции. С 18 по 20 мая количество реализованных через площадку Tmall устройств увеличилось на 130%.
Huawei нарастила продажи смартфонов после санкций США

Показатели продаж Huawei на 30% превзошли средний рост мобильной отрасли. Санкции США побудили китайцев поддержать местного производителя и сыграли компании на руку. В честь массовой скупки смартфонов руководство предприятия выпустило памятный постер. Число поклонников бренда на Tmall продолжает увеличиваться в геометрической прогрессии и уже преодолело отметку в 10 млн.

В соцсети Weibo стартовала кампания в поддержку Huawei. Пользователи призывают поддержать местного производителя и отказаться от девайсов Apple.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:16


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