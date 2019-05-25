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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как начинался день её свадьбы с Потапом

Настя Каменских опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фотографию со свадьбы с Потапом. На ней знаменитость показала, как для неё начинался этот день.
Настя Каменских показала, как начинался день её свадьбы с Потапом

Настя Каменских решила не сразу раскрывать все детали своего бракосочетания с Потапом, а потому публикует фотографии со свадьбы редко и в небольшом количестве, интригуя фанатов. В свежей публикации звезда решила показать, как начинался для неё вчерашний день, который сама невеста назвала идеальным. На снимке фотограф запечатлел певицу утром лежащей в кровати в белом халате, но уже с готовой причёской. Компанию ей составил домашний питомец с идеально белой шерстью, а в руках избранница рэпера держала букет из белых роз. Поклонники оказались в восторге от фотографии, которая очень быстро начала набирать популярность и на данный момент заработала 350 тысяч отметок "Мне нравится".

Подписчики предположили, хоть свадьба была назначена заранее, она может свидетельствовать о возможной беременности кумира. Другие же просто пожелали новой семье счастья и назвали пару украинской версией рэпера Джей Зи и певицы Бейонсе.

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Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 12:23


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