EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Здоровье / Авторские материалы / Статьи

Ученые выяснили, стоит ли пить алкоголь для улучшения здоровья сердца

Ученые из Университета Южной Калифорнии выяснили, нужно ли пить красное вино для поддержания здоровья сердца. Как выяснилось, в этом вопросе играет роль как дозировка, так и возраст, пол, состояние здоровья, диета. Статья соответствующего содержания опубликована в издании Medical Xpress.
Ученые выяснили, стоит ли пить алкоголь для улучшения здоровья сердца

В течение многих лет исследования показали связь между употреблением умеренного количества красного вина и хорошим здоровьем сердца. В конечном счете не приведено точных доказательств. По словам эксперта Роберта Клонера, вероятнее всего, ранние предположения о пользе спиртного напитка не учитывали, какой образ жизни ведет человек, его предпочтения в диетах, к примеру, средиземноморский тип питания имеет имеет кардиопротекторные свойства. В тоже время Американская ассоциация сердца утверждает, что многое зависит от дозировки спиртного, что означает выпивание не более одного-двух напитков в день для мужчин и один - для женщин, из расчета на 114 грамм.

Умеренное потребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для здоровья, включая повышение хорошего уровня холестерина и снижение риска диабета. Однако чрезмерное увлечение спиртными напитками увеличивает риск ряда проблем со здоровьем, среди которых повреждение печени, ожирение и некоторые виды рака и инсульта, отмечают эксперты.
Ученые выяснили, стоит ли пить алкоголь для улучшения здоровья сердца

«Алкоголь в избытке очень вреден для сердца. Это может вызвать высокое кровяное давление и способствовать аритмии, сердечной недостаточности. Если принято решение о некоторых дозировках красного вина или пива, то тогда вам придется учитывать различные факторы - возраст, пол, сердечно-сосудистый риск, диету», - отметили ученые.


Читайте также: Медики связали ЭКО со смертельной болезнью сердца во время беременности

Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 11:28


Читайте также
Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно
На 3D-изображениях показали, как голова ребенка меняет
Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не
Медики назвали продукты, опасные для людей старше 50 лет
Назван способ уберечься от смерти из-за разрыва аорты
Медики назвали 3 смертельные болезни, основным симптомом
Названы симптомы по определению заболевания печени
В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет
Названы эффективные народные средства от головной боли
Медики рассказали, как по консистенции кала распознать рак
Диетологи назвали самые полезные продукты на Земле
Определены продукты для устранения дефицита витамина B12
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 11:42 Дана Борисова получила в подарок от поклонника на первом
25.05, 11:36 Учёные: Умные люди обращают внимание на музыку, глупые -
25.05, 11:29 LADA Granta за 4 года подорожала на 123,3 тыс. рублей
25.05, 11:28 Ученые выяснили, стоит ли пить алкоголь для улучшения
25.05, 11:22 Лариса Гузеева отметила 60-летний юбилей в стиле
25.05, 11:16 Запчасти для кроссовера Renault Arkana могут выпускать в
25.05, 11:09 Эмманюэль Сенье раскритиковала Квентина Тарантино за
25.05, 11:02 В Севастополе в дельфинарии произошёл пожар
25.05, 11:02 Эксперты рассказали о главной проблеме при внедрении
25.05, 10:57 Диетологи рассказали, как есть досыта и не поправляться
25.05, 10:53 Актриса Юлия Пересильд поделилась историей похудения
25.05, 10:48 Медики связали ЭКО со смертельной болезнью сердца во
25.05, 10:44 Названы самые популярные бренды среди американской
25.05, 10:38 В НАТО приняли новую военную стратегию
25.05, 10:31 Альбина Джанабаева выбрала для Каннского фестиваля
25.05, 10:24 Мария Погребняк рассказала о вещах, делающих её
25.05, 10:15 Ясновидящая рассказала о скором прибавлении в семье
25.05, 10:06 В Подмосковье в ДТП с фурой погибли три человека
25.05, 10:02 Наташа Королёва худеет при помощи кровопусканий
25.05, 10:00 Эксперты назвали две ключевые причины супружеских измен