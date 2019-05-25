Ученые выяснили, стоит ли пить алкоголь для улучшения здоровья сердца

«Алкоголь в избытке очень вреден для сердца. Это может вызвать высокое кровяное давление и способствовать аритмии, сердечной недостаточности. Если принято решение о некоторых дозировках красного вина или пива, то тогда вам придется учитывать различные факторы - возраст, пол, сердечно-сосудистый риск, диету», - отметили ученые.

В течение многих лет исследования показали связь между употреблением умеренного количества красного вина и хорошим здоровьем сердца. В конечном счете не приведено точных доказательств. По словам эксперта Роберта Клонера, вероятнее всего, ранние предположения о пользе спиртного напитка не учитывали, какой образ жизни ведет человек, его предпочтения в диетах, к примеру, средиземноморский тип питания имеет имеет кардиопротекторные свойства. В тоже время Американская ассоциация сердца утверждает, что многое зависит от дозировки спиртного, что означает выпивание не более одного-двух напитков в день для мужчин и один - для женщин, из расчета на 114 грамм.Умеренное потребление алкоголя может иметь некоторые преимущества для здоровья, включая повышение хорошего уровня холестерина и снижение риска диабета. Однако чрезмерное увлечение спиртными напитками увеличивает риск ряда проблем со здоровьем, среди которых повреждение печени, ожирение и некоторые виды рака и инсульта, отмечают эксперты.

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Автор: Ващенко Ольга

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