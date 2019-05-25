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Технологии

«Лаборатория Касперского» предупредила о нашествии троянцев

«Лаборатория Касперского», специализирующаяся на разработке антивирусных программ, предупредила россиян о нашествии троянцев. Вредоносное ПО интегрировано уже в 30 тыс. мобильных приложений.
«Лаборатория Касперского» предупредила о нашествии троянцев

Количество приложений, собирающих банковские данные граждан под видом легальных программ, с начала года выросло на 58%. По числу атак, совершенных на граждан, Россия находится на третьем месте.

Троянцы-вымогатели, блокирующие экран девайса до уплаты выкупа, найдены в 28 тыс. приложениях. Показатель вырос в три раза. Возможность завладеть легкими деньгами мотивируют хакеров придумывать все более изощренные способы атаки, поэтому эксперты рекомендуют сохранять бдительность и скачивать только проверенные приложения.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:36


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