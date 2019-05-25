В Таиланде ученые нашли следы выжившего 140 млн лет назад динозавра
Ученые нашли в Таиланде, в провинции Сакон Накхон, следы выжившего в древний период времени динозавра. Предположительно, представитель земной фауны обитал 140 млн лет назад.
Согласно имеющейся информации, найдены около 10 следов тероподов, которых относят к ящеротазовым динозаврам. Данные животные существовали в меловой период, 146-65 млн лет назад. Пресс-представитель парка рассказал, что следы обнаружили на нынешней неделе. Открытие сделано геологами при исследовании песчаника, данная местность находится южнее монастыря Пху Тарн Луанг. Отпечатки сфотографировали с целью их глубокого изучения, ученым необходимо получить подтверждение в том, что они принадлежат тераподу.
В древние времена на Земле обитали плотоядные представители данного вида, они отличались размерами туловища. Специалисты отмечают, что новая находка имеет большое значение, так как подобные следы обнаружили ранее на северо-востоке страны, в провинции Каласин.