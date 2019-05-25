Фигуристка Алина Загитова рассказала о своих увлечениях
Российская фигуристка и чемпионка мира Алина Загитова поделилась своими любимыми занятиями в свободное время. Она любит и ценит своих подписчиков в Instagram.
Фигуристка рассказала, что во время соревнований необходимо переключать своё внимание на что-то расслабляющее. Она обожает фильмы о Гарри Поттере и сериал «Молодежка». Любимая исполнительница для неё — Селена Гомес.
Для Алины Загитовой важно вести аккаунт в Instagram, ведь за её жизнью следят много поклонников. Она ценит комментарии и сообщения от своих подписчиков.
Чемпионка также поделилась, что обожает Японию. Но родным и любимым местом в мире для неё остаётся Россия. В будущем фигуристку ждут много новых мест.
Смыслом жизни и любимым делом Алины Загитовой остаётся фигурное катание. На каждом выступлении она старается выложиться по максимуму и привить зрителю любовь к искусству