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Спорт

Фигуристка Алина Загитова рассказала о своих увлечениях

Российская фигуристка и чемпионка мира Алина Загитова поделилась своими любимыми занятиями в свободное время. Она любит и ценит своих подписчиков в Instagram.
Фигуристка Алина Загитова рассказала о своих увлечениях


Фигуристка рассказала, что во время соревнований необходимо переключать своё внимание на что-то расслабляющее. Она обожает фильмы о Гарри Поттере и сериал «Молодежка». Любимая исполнительница для неё — Селена Гомес.

Для Алины Загитовой важно вести аккаунт в Instagram, ведь за её жизнью следят много поклонников. Она ценит комментарии и сообщения от своих подписчиков.

Чемпионка также поделилась, что обожает Японию. Но родным и любимым местом в мире для неё остаётся Россия. В будущем фигуристку ждут много новых мест.

Смыслом жизни и любимым делом Алины Загитовой остаётся фигурное катание. На каждом выступлении она старается выложиться по максимуму и привить зрителю любовь к искусству

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 12:52


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Фигуристка Алина Загитова рассказала о своих увлечениях
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