Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка

«В этом году меня начал преследовать маньяк. Мужчина угрожал мне, поэтому пришлось нанять охрану. Пережитые страхи побудили меня снять такой клип. Каждый чего-то боится, расскажите о своих фобиях!» - написала Серябкина.

Поклонники поздравили певицу с выходом нового клипа. Многие охотно ответили на призыв артистки, отметив среди основных страхов высоту и темноту. Особо отличившиеся граждане написали, что боятся не успеть поцеловать Серябкину.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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