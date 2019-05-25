Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка
Ольга Серябкина, выступающая после ухода из группы SEREBRO под псевдонимом MOLLY, пожаловалась на преследующего ее маньяка в новом клипе на песню «Не плачь». Отрывок из видео бывшая подопечная Максима Фадеева разместила в микроблоге Instagram.
«В этом году меня начал преследовать маньяк. Мужчина угрожал мне, поэтому пришлось нанять охрану. Пережитые страхи побудили меня снять такой клип. Каждый чего-то боится, расскажите о своих фобиях!» - написала Серябкина.
Поклонники поздравили певицу с выходом нового клипа. Многие охотно ответили на призыв артистки, отметив среди основных страхов высоту и темноту. Особо отличившиеся граждане написали, что боятся не успеть поцеловать Серябкину.