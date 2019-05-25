EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес / Статьи

Игорь Николаев поздравил Леонида Борткевича, солиста ВИА "Песняры", с 70-летием

Игорь Николаев опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой он запечатлён в компании Леонида Борткевича. Этим постом артист поздравил коллегу, солиста ВИА "Песняры", с 70-летием.
Игорь Николаев поздравил Леонида Борткевича, солиста ВИА "Песняры", с 70-летием

Сегодня у солиста ВИА "Песняры" юбилей. Кумир не одного поколения отмечает 70-летие, с чем его поспешил поздравить близкий друг Игорь Николаев. Певец обратился к юбиляру и заявил, ему не верится, что тот отмечает такую серьёзную дату. Композитор пожелал коллеге по сцене продолжать радовать почитателей своим талантом и не покидать сцены, ведь его там ждут и любят, ведь музыкант до сих пор является обладателем "золотого" голоса. В завершении своего послания хозяин аккаунта добавил, помимо успехов в творчестве, он желает исполнителю обыкновенного человеческого счастья и долголетия, а также напомнил имениннику, ему всегда рады в доме Игоря Николаева.

К этим словам присоединился и Александр Буйнов, добавивший, что юбиляр был уже популярным, когда он сам ещё служил в армии, где и старался по возможности слушать новые записи творческого коллектива. Пользователи Сети тоже поздравили Леонида Борткевича, адресовав ему немало пожеланий и тёплых слов, выражая благодарность за его душевные композиции.

Читайте также: Мария Погребняк рассказала о вещах, делающих её счастливой

Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 11:48


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 12:16 Huawei нарастила продажи смартфонов после санкций США
25.05, 12:11 Психологи рассказали, к чему приводит хроническая боль
25.05, 11:58 Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с
25.05, 11:57 Дочь Толкалиной и Кончаловского осудили за изуродованное
25.05, 11:54 В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации
25.05, 11:48 Игорь Николаев поздравил Леонида Борткевича, солиста ВИА
25.05, 11:48 Ольга Серябкина пожаловалась на преследующего ее маньяка
25.05, 11:42 Дана Борисова получила в подарок от поклонника на первом
25.05, 11:36 Учёные: Умные люди обращают внимание на музыку, глупые -
25.05, 11:29 LADA Granta за 4 года подорожала на 123,3 тыс. рублей
25.05, 11:28 Ученые выяснили, стоит ли пить алкоголь для улучшения
25.05, 11:22 Лариса Гузеева отметила 60-летний юбилей в стиле
25.05, 11:16 Запчасти для кроссовера Renault Arkana могут выпускать в
25.05, 11:09 Эмманюэль Сенье раскритиковала Квентина Тарантино за
25.05, 11:02 В Севастополе в дельфинарии произошёл пожар
25.05, 11:02 Эксперты рассказали о главной проблеме при внедрении
25.05, 10:57 Диетологи рассказали, как есть досыта и не поправляться
25.05, 10:53 Актриса Юлия Пересильд поделилась историей похудения
25.05, 10:48 Медики связали ЭКО со смертельной болезнью сердца во
25.05, 10:44 Названы самые популярные бренды среди американской