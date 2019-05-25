Игорь Николаев поздравил Леонида Борткевича, солиста ВИА "Песняры", с 70-летием
Игорь Николаев опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой он запечатлён в компании Леонида Борткевича. Этим постом артист поздравил коллегу, солиста ВИА "Песняры", с 70-летием.
Сегодня у солиста ВИА "Песняры" юбилей. Кумир не одного поколения отмечает 70-летие, с чем его поспешил поздравить близкий друг Игорь Николаев. Певец обратился к юбиляру и заявил, ему не верится, что тот отмечает такую серьёзную дату. Композитор пожелал коллеге по сцене продолжать радовать почитателей своим талантом и не покидать сцены, ведь его там ждут и любят, ведь музыкант до сих пор является обладателем "золотого" голоса. В завершении своего послания хозяин аккаунта добавил, помимо успехов в творчестве, он желает исполнителю обыкновенного человеческого счастья и долголетия, а также напомнил имениннику, ему всегда рады в доме Игоря Николаева.
К этим словам присоединился и Александр Буйнов, добавивший, что юбиляр был уже популярным, когда он сам ещё служил в армии, где и старался по возможности слушать новые записи творческого коллектива. Пользователи Сети тоже поздравили Леонида Борткевича, адресовав ему немало пожеланий и тёплых слов, выражая благодарность за его душевные композиции.