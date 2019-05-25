Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

"Дорогая Кристина! С днем рождения! Я тебя обожаю и хочу, чтобы ты была улыбчива, удачлива, счастлива! Ура!" - написал Галкин в комментарии к посту.

Галкин показала фанатам три фотографии Орбакайте, сделанные во время концертов. Певица везде выглядит безупречно. Кажется, что время не влияет на дочь Примадонны, позволяя ей оставаться молодой, стройной, красивой.За час пост набрал больше 49 тыс. лайков. Фолловеры присоединились к поздравлению и пожелали Орбакайте любви, счастья, процветания.

Читайте также: Дочь Толкалиной и Кончаловского осудили за изуродованное тату тело

Автор: Джанабилова Татьяна П

Добавление комментария

o