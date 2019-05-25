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Шоу-бизнес

Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Максим Галкин трогательно поздравил дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте с 48-м днем рождения. Соответствующий пост шоумен разместил в микроблоге Instagram.
Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Галкин показала фанатам три фотографии Орбакайте, сделанные во время концертов. Певица везде выглядит безупречно. Кажется, что время не влияет на дочь Примадонны, позволяя ей оставаться молодой, стройной, красивой.

"Дорогая Кристина! С днем рождения! Я тебя обожаю и хочу, чтобы ты была улыбчива, удачлива, счастлива! Ура!" - написал Галкин в комментарии к посту.


За час пост набрал больше 49 тыс. лайков. Фолловеры присоединились к поздравлению и пожелали Орбакайте любви, счастья, процветания.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 11:58


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