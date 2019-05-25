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Технологии

Apple выпустила исправленную версию iOS 12.3.1

Apple выпустила подкорректированную версию iOS 12.3.1. Апдейт третьего порядка позволил устранить все старые уязвимости и баги. Обновление доступно для скачивания на все совместимые устройства.
Apple выпустила исправленную версию iOS 12.3.1

iOS 12.3.1. можно скачать через десктопную версию iTunes и «по воздуху» при условии, что провайдер подает бесперебойное интернет-соединение. Обновление выпущено только для исправления выявленных ранее недоработок. Речь идет об отсутствии возможности пожаловаться на сообщения от незнакомцев, высвечивании SMS от пользователей из «черного списка», принудительном завершении осуществляемых через VoLTE звонков.

Apple представила первое, не предусматривающее проведения тестирования, обновление операционной системы в этом году. Скорее всего, в программе выявлено больше трех багов. Разработчики предпочли о них умолчать, так как они касаются системы безопасности.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:58


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