Apple выпустила исправленную версию iOS 12.3.1

iOS 12.3.1. можно скачать через десктопную версию iTunes и «по воздуху» при условии, что провайдер подает бесперебойное интернет-соединение. Обновление выпущено только для исправления выявленных ранее недоработок. Речь идет об отсутствии возможности пожаловаться на сообщения от незнакомцев, высвечивании SMS от пользователей из «черного списка», принудительном завершении осуществляемых через VoLTE звонков.Apple представила первое, не предусматривающее проведения тестирования, обновление операционной системы в этом году. Скорее всего, в программе выявлено больше трех багов. Разработчики предпочли о них умолчать, так как они касаются системы безопасности.

Читайте также: В Сети появились подробности о Apple iPhone 11 и iOS 13

Автор: Джанабилова Татьяна П

Добавление комментария

o