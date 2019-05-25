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Наука

Учёные создали гаджет против бессонницы

Учёные разработали устройство, которое поможет человеку уснуть. Эксперт Михаил Полуэктов рассказал об изобретении.
Учёные создали гаджет против бессонницы

Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН придумал прибор, которой поможет сбалансировать системы мозга: активирующую, тормозящую и систему внутренних часов. Если они находятся в равновесии — человек засыпает.

Устройство представили в форме куба черного цвета. Внутри него закреплены три катушки. Когда они подвергаются току, создается электромагнитное поле. В свою очередь, оно позитивно влияет на мозг человека и помогает уснуть.

Учёные уже испытали устройство на группе людей, которые не жалуются на бессонницу. Впереди ещё предстоит исследовать действие куба на людей с хроническим недосыпанием.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 13:03


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