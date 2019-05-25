Ученые назвали 7 органов человека, без которых можно выжить

Человеческий организм – это очень продуманная система, которая умеет восполнять и заменять недостающие компоненты. Даже в таких сложных ситуациях, как потеря некоторых внутренних органов, тело находит способ выжить. В этом ему помогают достижения современной медицины, которые позволяют человеку выжить, даже при потере семи внутренних органов.Этот орган может пострадать из-за травм живота, потому как расположен в левой части брюшной полости вблизи от ребер. Если селезенка сильно повреждена и открывается внутреннее кровотечение, появляется риск летального исхода. В таком случае орган удаляется, а его функции берут на себя лимфоидная ткань и печень.Чаще всего орган страдает от образования камней, как следствия избыточного количества холестерина. Камни мешают перемещению желчи и это делает удаление желчного пузыря причиной одной из самых частых хирургических вмешательств.Придаток толстой кишки, в котором хранятся необходимые для работы кишечника бактерии. Воспаление органа является показанием к его удалению, что в последствии никак не отражается на функционировании человеческого организма.При необходимости удаления желудка в следствии онкологических заболеваний, травм или язв, пищевод напрямую соединяется с тонким кишечником. Такие манипуляции вынуждают пациента следить за питанием, а также употреблять дополнительные добавки и витамины, но не меняют жизнь кардинальным образом.Полутораметровый орган может быть полностью или частично удален в связи с раковыми заболеваниями или серьезными травмами. После периода реабилитации и правильной диеты, пациент может вернуться к нормальной жизни.Яичники у женщин и тестикулы у мужчин могут подвергаться удалению по причине онкологических заболеваний, которые поражают один или оба парных органа. Кроме того, что подобное вмешательство может спасти жизнь, в случае с мужчинами это даже способно ее продлить.Этот очень важный парный орган может пострадать от инфекции, неправильного образа жизни, травмы, хронических заболеваний и повышенной нагрузки на организм. Современные медицинские достижения при помощи диализа делают возможной жизнь даже без обеих почек.

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Автор: Криворотько Наталья

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