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Здоровье

Ученые назвали 7 органов человека, без которых можно выжить

Британские ученые сделали серьезное заявление, основанное на исследованиях и длительных наблюдениях за пациентами. Специалисты пришли к выводу, что человек может выжить даже без семи внутренних органов.
Ученые назвали 7 органов человека, без которых можно выжить

Человеческий организм – это очень продуманная система, которая умеет восполнять и заменять недостающие компоненты. Даже в таких сложных ситуациях, как потеря некоторых внутренних органов, тело находит способ выжить. В этом ему помогают достижения современной медицины, которые позволяют человеку выжить, даже при потере семи внутренних органов.

Селезенка
Этот орган может пострадать из-за травм живота, потому как расположен в левой части брюшной полости вблизи от ребер. Если селезенка сильно повреждена и открывается внутреннее кровотечение, появляется риск летального исхода. В таком случае орган удаляется, а его функции берут на себя лимфоидная ткань и печень.

Желчный пузырь
Чаще всего орган страдает от образования камней, как следствия избыточного количества холестерина. Камни мешают перемещению желчи и это делает удаление желчного пузыря причиной одной из самых частых хирургических вмешательств.

Аппендикс
Придаток толстой кишки, в котором хранятся необходимые для работы кишечника бактерии. Воспаление органа является показанием к его удалению, что в последствии никак не отражается на функционировании человеческого организма.

Желудок

При необходимости удаления желудка в следствии онкологических заболеваний, травм или язв, пищевод напрямую соединяется с тонким кишечником. Такие манипуляции вынуждают пациента следить за питанием, а также употреблять дополнительные добавки и витамины, но не меняют жизнь кардинальным образом.

Толстая кишка
Полутораметровый орган может быть полностью или частично удален в связи с раковыми заболеваниями или серьезными травмами. После периода реабилитации и правильной диеты, пациент может вернуться к нормальной жизни.

Репродуктивные органы
Яичники у женщин и тестикулы у мужчин могут подвергаться удалению по причине онкологических заболеваний, которые поражают один или оба парных органа. Кроме того, что подобное вмешательство может спасти жизнь, в случае с мужчинами это даже способно ее продлить.

Почки
Этот очень важный парный орган может пострадать от инфекции, неправильного образа жизни, травмы, хронических заболеваний и повышенной нагрузки на организм. Современные медицинские достижения при помощи диализа делают возможной жизнь даже без обеих почек.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 13:11


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