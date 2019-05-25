Психологи рассказали, к чему приводит хроническая боль
Психологи из США рассказали, к каким последствиям может привести хроническая боль. По словам специалистов, воздействие касается всех сторон жизни.
Эксперты отмечают, что хроническая боль неразрывно связана с психологическим состоянием человека. В связи с чем крайне важно разобраться в последствиях физического страдания, так как от этого зависит степень негативных социальных, эмоциональных и качественных последствий жизни, испытываемых пациентом. В частности, дискомфорт ограничивает способность сохранять хорошие отношения с любимым человеком, родителями, друзьями. Чувство вины является распространенным опытом среди таких людей, когда они ощущают себя неспособными стать поддержкой для своих детей.
Боль усиливает зависимость от других и создает неопределенность в отношении будущего, нарушая финансовую стабильность и цели. Тревога и страх являются наиболее распространенными эмоциональными реакциями. К общей картине добавляется потеря смысла в жизни, поскольку способность индивида заниматься хобби, работой и развлекательной деятельностью снижается. Результатом является и то, что хроническая боль добавляет много источников стресса.
Специалисты советуют не только обращаться в медицинские учреждения для лечения физических проблем со здоровьем, но и найти хорошего психологи, который сможет помочь разобраться в происходящих событиях. Это станет путем к выздоровлению.