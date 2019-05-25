Компания Xiaomi представила мобильный аккумулятор с зеркалом
Компания Xiaomi представила новое устройство, представляющее собой мобильный аккумулятор со встроенным в него двойным зеркалом. Аксессуар обеспечивает подзарядку смартфона, он удобен для девушек и женщин.
Емкость аккумулятора гаджета составляет 3 тыс. мАч, размеры новинки следующие: 85 x 76 x 17 мм. Одно из зеркал устройства имеет светодиодную подсветку. Эксперты считают, что девайс не займёт много места в дамской сумочке, вместе с тем при крайней необходимости представится возможность зарядить смартфон или планшет. Сила тока батареи составляет 1 Ампер при напряжении 5 Вольт. Технически быстрой зарядки не получится, отмечают специалисты, но для экстренной ситуации этого вполне хватит. В гаджет встроено двойное зеркало: одно – обычное, второе увеличивает изображение в два раза. Вокруг расположены 12 светодиодов, данные компоненты питаются от аккумулятора.
При падении емкости до 10% светодиоды отключаются, в этом случае подсветка не работает, но зеркалами можно воспользоваться. Компания Xiaomi оценила мобильный аккумулятор с зеркалом в 19 долларов.