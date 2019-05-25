Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с автоматической коробкой передач
В 2018 году спрос на автомобили с автоматической коробкой передач в России снова вырос. Эксперты объяснили, почему граждане выбирают транспортные средства с такой трансмиссией.
По данным агентства "Автостат", в 2018 году объёмы продаж машин, оснащённых автоматической коробкой передач, снова выросли, показав очередной рекорд. Данная тенденция наметилась ещё в 2007 году и с тех пор не меняется. В настоящий момент число купленных новых автомобилей с АКПП достигло 59%, увеличившись на 7% за прошедшие 12 месяцев. Такой спрос, считают эксперты, обусловлен в первую очередь стремлением получить максимально комфортное средство передвижения. Статистика указывает, чаще всего продукцию, оснащённую подобными узлами, приобретают в больших городах, где население имеет возможность заработать на недешевое приобретение. Кроме того, сам характер езды по загруженным улицам мегаполисов требует наличия в машине АКПП. Сейчас стереотипы о дороговизне и ненадёжности таких коробок передач уже развеялись и автолюбители всё охотнее переходят на них.
Исследования различных автопроизводителей указывают, цена всё меньше имеет значение при выборе трансмиссии, так как водители получили достаточный опыт чтобы сделать собственный вывод, выбирая автомобиль. Кроме того, постоянно растущая популярность кроссоверов сыграла на формирование статистики. Многая продукция из сегмента SUV безальтернативно комплектуется автоматическими трансмиссиями.