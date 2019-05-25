EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Авто

Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с автоматической коробкой передач

В 2018 году спрос на автомобили с автоматической коробкой передач в России снова вырос. Эксперты объяснили, почему граждане выбирают транспортные средства с такой трансмиссией.
Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с автоматической коробкой передач

По данным агентства "Автостат", в 2018 году объёмы продаж машин, оснащённых автоматической коробкой передач, снова выросли, показав очередной рекорд. Данная тенденция наметилась ещё в 2007 году и с тех пор не меняется. В настоящий момент число купленных новых автомобилей с АКПП достигло 59%, увеличившись на 7% за прошедшие 12 месяцев. Такой спрос, считают эксперты, обусловлен в первую очередь стремлением получить максимально комфортное средство передвижения. Статистика указывает, чаще всего продукцию, оснащённую подобными узлами, приобретают в больших городах, где население имеет возможность заработать на недешевое приобретение. Кроме того, сам характер езды по загруженным улицам мегаполисов требует наличия в машине АКПП. Сейчас стереотипы о дороговизне и ненадёжности таких коробок передач уже развеялись и автолюбители всё охотнее переходят на них.

Исследования различных автопроизводителей указывают, цена всё меньше имеет значение при выборе трансмиссии, так как водители получили достаточный опыт чтобы сделать собственный вывод, выбирая автомобиль. Кроме того, постоянно растущая популярность кроссоверов сыграла на формирование статистики. Многая продукция из сегмента SUV безальтернативно комплектуется автоматическими трансмиссиями.

Читайте также: LADA Granta за 4 года подорожала на 123,3 тыс. рублей

Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 13:24


Читайте также
Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
У китайских дилеров появился кроссовер Hongqi HS7 на базе
Немцы о Lada Vesta SW: Не знаешь, чего ждать от русского
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Названы 5 доступных подержанных автомобилей с надежной
Обновленный китайский «клон» внедорожника Toyota LC Prado
Эксперты составили рейтинг самых уродливых машин в мире
Названы три самые надежные иномарки с пробегом из Европы
Эксперты составили ТОП-10 лучших летних шин
Учёные из Швеции назвали самые гниющие и устойчивые к
Zotye T600 с заводским ГБО выходит на российский авторынок
Российские умельцы показали, как отремонтировать бампер
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 13:44 Компания Xiaomi представила мобильный аккумулятор с
25.05, 13:41 Ухудшение зрения способствует понижению познавательных
25.05, 13:38 Ольга Бузова пожаловалась фанатам, что у нее маленькая
25.05, 13:31 Huawei может исчезнуть с мирового рынка
25.05, 13:24 Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с
25.05, 13:16 Алена Кравец призвала Александра Фролова пожалеть дочь и
25.05, 13:11 Ученые назвали 7 органов человека, без которых можно
25.05, 13:03 Учёные создали гаджет против бессонницы
25.05, 13:02 Ученые развенчали миф об угасании страсти со временем в
25.05, 12:58 Apple выпустила исправленную версию iOS 12.3.1
25.05, 12:52 Фигуристка Алина Загитова рассказала о своих увлечениях
25.05, 12:44 В Таиланде ученые нашли следы выжившего 140 млн лет
25.05, 12:36 «Лаборатория Касперского» предупредила о нашествии
25.05, 12:30 В Сети появились подробности о Apple iPhone 11 и iOS 13
25.05, 12:23 Настя Каменских показала, как начинался день её свадьбы
25.05, 12:16 Huawei нарастила продажи смартфонов после санкций США
25.05, 12:11 Психологи рассказали, к чему приводит хроническая боль
25.05, 11:58 Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с
25.05, 11:57 Дочь Толкалиной и Кончаловского осудили за изуродованное
25.05, 11:54 В Саратовской области ввели режим чрезвычайной ситуации