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Алена Кравец призвала Александра Фролова пожалеть дочь и родителей Юлии Началовой

Алена Кравец призвала хоккеиста Александра Фролова пожалеть дочь и родителей своей бывшей возлюбленной Юлии Началовой. Несмотря на смерть певицы, спортсмен продолжает претендовать на ее квартиру.
Алена Кравец призвала Александра Фролова пожалеть дочь и родителей Юлии Началовой

Светская львица считает непрекращающиеся судебные разбирательства вакханалией. Хоккеист, подписывающий многомиллионные контракты, мог «быть мужиком» и отказаться от квартирного спора на 20 млн рублей.

«Будь мужчиной! Пожалей маленькую Веру и старых родителей Юлии, которые и без тебя убиты горем. Вспомни те пять лет любви и сделай доброе дело в память о некогда близком тебе человеке», - цитирует Кравец издание «Дни.ру».


Отказавшись от квартиры, Фролов проявит благородство и сохранит лицо. Светская львица сама пережила развод и знает, как в такой ситуации важно не опуститься и не упасть в грязь.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:16


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