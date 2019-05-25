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Шоу-бизнес

Ольга Бузова пожаловалась фанатам, что у нее маленькая грудь и толстые ноги

Ольга Бузова шокировала фанатов признанием своих недостатков. Певица знает, что является обладательницей маленькой груди и толстых ног, но считает более важными для человека внутренние качества. Соответствующий пост ведущая проекта «Дом-2» разместила в микроблоге Instagram.
Ольга Бузова пожаловалась фанатам, что у нее маленькая грудь и толстые ноги

Хейтеры часто пытаются уколоть Бузову замечаниями по поводу внешности и маленького бюста. Звезда привыкла к критике и старается на нее не реагировать. На новом фото, сделанном на Черноморском побережье, певица запечатлена на шезлонге в фиолетовом купальнике и солнцезащитных очках.

«Да, у меня толстые ноги и маленькая грудь. Разве мои физические недостатки имеют значение, когда у меня чуткое сердце и большая душа», - написала Бузова.


Откровенные фотографии смутили фолловеров. Многие отметили красоту ног знаменитости, написав, что ей не стоит переживать по поводу веса. Хейтеры написали под постом, что душевный человек не будет открыто демонстрировать свои ягодицы.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:38


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