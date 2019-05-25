Ольга Бузова пожаловалась фанатам, что у нее маленькая грудь и толстые ноги

«Да, у меня толстые ноги и маленькая грудь. Разве мои физические недостатки имеют значение, когда у меня чуткое сердце и большая душа», - написала Бузова.

Хейтеры часто пытаются уколоть Бузову замечаниями по поводу внешности и маленького бюста. Звезда привыкла к критике и старается на нее не реагировать. На новом фото, сделанном на Черноморском побережье, певица запечатлена на шезлонге в фиолетовом купальнике и солнцезащитных очках.Откровенные фотографии смутили фолловеров. Многие отметили красоту ног знаменитости, написав, что ей не стоит переживать по поводу веса. Хейтеры написали под постом, что душевный человек не будет открыто демонстрировать свои ягодицы.

Читайте также: Алена Кравец призвала Александра Фролова пожалеть дочь и родителей Юлии Началовой

Автор: Джанабилова Татьяна П

Добавление комментария

o