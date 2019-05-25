Ученые: Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще, чем у женщин
В США учёные установили, что у мужчин рак желудка появляется чаще, чем у женщин. Онкологическое заболевание формируется на протяжении нескольких лет, клетки постепенно преобразуются в злокачественное образование.
Исследователи определили, что рак желудка чаще обнаруживают у мужчин, находящимся в среднем и пожилом возрасте. По статистике, возраст пациентов составляет порядка 68 лет. После вынесения диагноза лишь около 70% мужчин проживают более пяти лет. В том случае, если рак поразил и другие органы, процент выживаемости составляет 5%. Среди причин, вызывающих прогресс онкологического заболевания, называют курение, так как продукты горения проникают не только в органы дыхания, но и в желудок. Специалисты не доказали прямую причастность к раку алкоголя. Вместе с тем внимание акцентировали на генетической предрасположенности к болезни, она проявляет себя с вероятностью до 20%.
Врачи отмечают, что сложность в лечении онкологического заболевания следует связывать с запоздалой диагностикой. Рак желудка обнаруживают на поздних стадиях, вместе с тем медики способны продлить жизнь пациенту на несколько лет.