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Наука

Ученые: Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще, чем у женщин

В США учёные установили, что у мужчин рак желудка появляется чаще, чем у женщин. Онкологическое заболевание формируется на протяжении нескольких лет, клетки постепенно преобразуются в злокачественное образование.
Ученые: Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще, чем у женщин

Исследователи определили, что рак желудка чаще обнаруживают у мужчин, находящимся в среднем и пожилом возрасте. По статистике, возраст пациентов составляет порядка 68 лет. После вынесения диагноза лишь около 70% мужчин проживают более пяти лет. В том случае, если рак поразил и другие органы, процент выживаемости составляет 5%. Среди причин, вызывающих прогресс онкологического заболевания, называют курение, так как продукты горения проникают не только в органы дыхания, но и в желудок. Специалисты не доказали прямую причастность к раку алкоголя. Вместе с тем внимание акцентировали на генетической предрасположенности к болезни, она проявляет себя с вероятностью до 20%.

Врачи отмечают, что сложность в лечении онкологического заболевания следует связывать с запоздалой диагностикой. Рак желудка обнаруживают на поздних стадиях, вместе с тем медики способны продлить жизнь пациенту на несколько лет.

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Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 13:50


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