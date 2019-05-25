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Технологии

Япония выпустит новые скоростные поезда до 2030 года

Японская компания JR-East придумала проект нового скоростного поезда Alfa-X. Сообщают, что скорость железнодорожного транспорта будет 360 километров в час.
Япония выпустит новые скоростные поезда до 2030 года


Японские поезда считаются самыми быстрыми в мире. Транспорт «Синкансэн» символизирует активный ритм жизни японцев. К 2030 году компания JR-East планирует выпустить ещё более быстрые и совершенные поезда.

Japan Railways контролирует компании, которые занимаются проектированием железнодорожного транспорта. Корпорации Хитачи и Кавасаки уже занялись тестированием нового поезда.

Новые Alfa-X будут немного отличаться от других экспрессов. Разработчики решили удлинить нос поезда на один метр, чтобы устранить шум при въезде в туннель. Сообщают, что на Олимпиаде 2020 можно будет увидеть новинку.

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Автор: Теодорович Анастасия
Сегодня, 13:56


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