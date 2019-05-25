Наталья Штурм поблагодарила Константина Эрнста за решение в повторном финале шоу "Голос. Дети"
Наталья Штурм выразила свою благодарность руководству "Первого канала" за решение в повторном финале шоу "Голос. Дети" во время объявления победителя. Она назвала Константина Эрнста "лучшим Эрстом" в его карьере.
Вчера состоялся повторный финал шоу "Голос. Дети", потребовавшийся после скандала, разразившегося по итогам первого голосования поклонников. На этот раз телезрителей ждал сюрприз. После выступления всех юных талантов, по предложению Константина Эрнста было решено не выбирать нового победителя, а сделать обладателями главного приза всех детей. Девять участников, в том числе и не явившаяся на мероприятие Микелла Абрамова, дочь Алсу, были названы победителями и получили по миллиону рублей в качестве выигрыша. Первым назвали Максима Ержана, что для многих стало символичным и справедливым.
Наталья Штурм осталась довольна таким завершением скандального сезона. Знаменитость поблагодарила Константина Эрнста за поступок, на который он решился. По её мнению, телезрители в этот вечер увидели "лучшего Эрнста", достойного Влада Листьева и времён телекомпании "Вид". Он сумел разобраться в сложившейся ситуации и решить её справедливо, максимально учтя интересы всех участников, продемонстрировав свой высочайший профессионализм.