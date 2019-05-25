Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети» зажигательный танец
Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети» зажигательный танец, исполненный под песню «Суперзвезда». Соответствующий пост наставница Микеллы Абрамовой разместила в микроблоге Instagram.
«Танцую в честь всех победителей «Голоса», - написала артистка под видео, сделанным во время концерта в Алматы (Казахстан).
Ранее Лобода через видео-послание обратилась к финалистам проекта. Звезда призналась, что любит всех участников конкурса. Пережитые трудности сделают начинающих исполнителей выносливее и мудрее. В будущем многие ребята смогут стать известными артистами и сделать удачную карьеру.
Стоит отметить, что Константин Эрнст признал всех финалистов шоу победителями и пристыдил Ержана Максима, нелестно отозвавшегося о Первом канале в рекламном ролике.