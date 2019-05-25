EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети» зажигательный танец

Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети» зажигательный танец, исполненный под песню «Суперзвезда». Соответствующий пост наставница Микеллы Абрамовой разместила в микроблоге Instagram.
Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети» зажигательный танец

«Танцую в честь всех победителей «Голоса», - написала артистка под видео, сделанным во время концерта в Алматы (Казахстан).


Ранее Лобода через видео-послание обратилась к финалистам проекта. Звезда призналась, что любит всех участников конкурса. Пережитые трудности сделают начинающих исполнителей выносливее и мудрее. В будущем многие ребята смогут стать известными артистами и сделать удачную карьеру.

Стоит отметить, что Константин Эрнст признал всех финалистов шоу победителями и пристыдил Ержана Максима, нелестно отозвавшегося о Первом канале в рекламном ролике.

Читайте также: Наталья Штурм поблагодарила Константина Эрнста за решение в повторном финале шоу \"Голос. Дети\"

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:11


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 14:35 Жасмин рассказала о биологическом родстве с сыном
25.05, 14:31 Эксперты рассказали, как спастись от жары
25.05, 14:22 Девушки назвали самые действенные способы отшивать парней
25.05, 14:16 Женщин редко волнует использование презервативов при
25.05, 14:11 Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети»
25.05, 14:04 Наталья Штурм поблагодарила Константина Эрнста за
25.05, 13:56 Япония выпустит новые скоростные поезда до 2030 года
25.05, 13:50 Ученые: Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще,
25.05, 13:44 Компания Xiaomi представила мобильный аккумулятор с
25.05, 13:41 Ухудшение зрения способствует понижению познавательных
25.05, 13:38 Ольга Бузова пожаловалась фанатам, что у нее маленькая
25.05, 13:31 Huawei может исчезнуть с мирового рынка
25.05, 13:24 Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с
25.05, 13:16 Алена Кравец призвала Александра Фролова пожалеть дочь и
25.05, 13:11 Ученые назвали 7 органов человека, без которых можно
25.05, 13:03 Учёные создали гаджет против бессонницы
25.05, 13:02 Ученые развенчали миф об угасании страсти со временем в
25.05, 12:58 Apple выпустила исправленную версию iOS 12.3.1
25.05, 12:52 Фигуристка Алина Загитова рассказала о своих увлечениях
25.05, 12:44 В Таиланде ученые нашли следы выжившего 140 млн лет