Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети» зажигательный танец

«Танцую в честь всех победителей «Голоса», - написала артистка под видео, сделанным во время концерта в Алматы (Казахстан).

Ранее Лобода через видео-послание обратилась к финалистам проекта. Звезда призналась, что любит всех участников конкурса. Пережитые трудности сделают начинающих исполнителей выносливее и мудрее. В будущем многие ребята смогут стать известными артистами и сделать удачную карьеру.Стоит отметить, что Константин Эрнст признал всех финалистов шоу победителями и пристыдил Ержана Максима, нелестно отозвавшегося о Первом канале в рекламном ролике.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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