Женщин редко волнует использование презервативов при сексе с красавцами
Ученые утверждают, что женщины не так категорично относятся к вопросу использования презерватива во время секса с мужчинами, которых считают красавцами. Причиной этому является то, что внешняя привлекательность партнера создает иллюзию безопасности и доверия.
Совместные исследования канадских и британских ученых обнаружили закономерность между физическими данными мужчины и решимостью женщин использовать презервативы. Эксперимент доказал, что внешность партнера может повлиять на желание слабого пола использовать средства защиты при сексе.
Для сбора статистических данных исследователи опросили 480 добровольцев. В первой части эксперимента, женщины оценивали собственную привлекательность, а затем оценивали по 5-бальной шкале фотографии мужчин. Второй частью было анкетирование, состоящее из вопросов о вероятности секса с кандидатами на просмотренных изображениях и вероятности использования презерватива при этом контакте.
Проанализировав ответы на вопросы и оценки внешности мужчин, ученые нашли закономерность между субъективной симпатией женщины к потенциальному партнеру и ее решением использовать средства контрацепции. С точки зрения авторов исследования, красивая внешность сильного пола создает для партнерш иллюзию безопасности и отсутствия нежелательных последствий полового акта.