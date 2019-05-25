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Наука

Женщин редко волнует использование презервативов при сексе с красавцами

Ученые утверждают, что женщины не так категорично относятся к вопросу использования презерватива во время секса с мужчинами, которых считают красавцами. Причиной этому является то, что внешняя привлекательность партнера создает иллюзию безопасности и доверия.
Женщин редко волнует использование презервативов при сексе с красавцами

Совместные исследования канадских и британских ученых обнаружили закономерность между физическими данными мужчины и решимостью женщин использовать презервативы. Эксперимент доказал, что внешность партнера может повлиять на желание слабого пола использовать средства защиты при сексе.

Для сбора статистических данных исследователи опросили 480 добровольцев. В первой части эксперимента, женщины оценивали собственную привлекательность, а затем оценивали по 5-бальной шкале фотографии мужчин. Второй частью было анкетирование, состоящее из вопросов о вероятности секса с кандидатами на просмотренных изображениях и вероятности использования презерватива при этом контакте.

Проанализировав ответы на вопросы и оценки внешности мужчин, ученые нашли закономерность между субъективной симпатией женщины к потенциальному партнеру и ее решением использовать средства контрацепции. С точки зрения авторов исследования, красивая внешность сильного пола создает для партнерш иллюзию безопасности и отсутствия нежелательных последствий полового акта.

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Автор: Криворотько Наталья
Сегодня, 14:16


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