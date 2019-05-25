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Общество

Девушки назвали самые действенные способы отшивать парней

Девушки назвали самые действенные способы, позволяющие быстро отшивать надоедливых парней. Истории собраны на странице Hanna Ines Flint в микроблоге Twitter.
Девушки назвали самые действенные способы отшивать парней

Пользовательницы микроблога обычно притворялись лесбиянками, стервами, врали о своем возрасте, занижая его до 16 лет, называли себя гендерно-нейтральными особами. Все варианты доказали свою эффективность.

«Однажды ко мне подошел незнакомый молодой человек и спросил, действительно ли я встречаюсь с его знакомой. Мне ничего не оставалось, как кивнуть. Позже подруга рассказала, что юноша к ней приставал, поэтому она выдумала роман со мной», - написал один пользователей.


Hanna Ines Flint запустила тред, чтобы привлечь внимание к скандалу вокруг отношений Натали Портман и композитора Моби. В своей биографической книге музыкант наврал о романе с актрисой, пытаясь таким способом пропиариться.

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Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:22


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