Девушки назвали самые действенные способы отшивать парней

«Однажды ко мне подошел незнакомый молодой человек и спросил, действительно ли я встречаюсь с его знакомой. Мне ничего не оставалось, как кивнуть. Позже подруга рассказала, что юноша к ней приставал, поэтому она выдумала роман со мной», - написал один пользователей.

Пользовательницы микроблога обычно притворялись лесбиянками, стервами, врали о своем возрасте, занижая его до 16 лет, называли себя гендерно-нейтральными особами. Все варианты доказали свою эффективность.Hanna Ines Flint запустила тред, чтобы привлечь внимание к скандалу вокруг отношений Натали Портман и композитора Моби. В своей биографической книге музыкант наврал о романе с актрисой, пытаясь таким способом пропиариться.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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