Ученые развенчали миф об угасании страсти со временем в браке

«Результаты исследования показывают, что для некоторых людей страсть, связанная с новой любовью, может поддерживаться долгосрочным партнером. Таким образом, выброс дофамина, который обеспечивает волнение и страсть, можно испытывать как на ранней стадии, так и при прочной привязанности», - отметили ученые.

В исследовании десять женщин и семь мужчин, состоящих в браке в среднем 21,4 лет, подверглись МРТ во время просмотра изображений лица своего партнера. Контрольные фото включали в себя лица хорошо знакомых людей, родственников, многолетних друзей и незнакомцев. Как выяснилось, области мозга, проявившие активность, показывали сильную реакцию лишь при взгляде на любимого человека. Специфическими участками главного органа центральной нервной системы были богатые дофамином центры вознаграждения и базальные ганглии. Именно они и показывают сильные результаты на ранних этапах романтической любви. Мало того, реакции гипоталамуса и заднего гиппокампа, которые связаны с сексуальным желанием, также не отличались у испытуемых в сравнении с влюбленными на раннем этапе знакомства.Для сохранения страсти на долгие годы ученые советуют сохранять эмоциональную близость, делать все возможное, чтобы отдаления не получилось. В этом списке совместные путешествия, эксперименты в интимных отношениях. Не менее важно в этом отношение личностное развитие у супругов.

Читайте также: Эксперты назвали две ключевые причины супружеских измен

Автор: Ващенко Ольга

Добавление комментария

o