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Ученые развенчали миф об угасании страсти со временем в браке

Ученые из США развенчали миф, касающийся того, что страсть угасает в браке со временем. Исследования показали такую же сильную реакцию в участках мозга у людей не только на раннем этапе знакомства, но и у супругов, проживших вместе более 20 лет.
Ученые развенчали миф об угасании страсти со временем в браке

В исследовании десять женщин и семь мужчин, состоящих в браке в среднем 21,4 лет, подверглись МРТ во время просмотра изображений лица своего партнера. Контрольные фото включали в себя лица хорошо знакомых людей, родственников, многолетних друзей и незнакомцев. Как выяснилось, области мозга, проявившие активность, показывали сильную реакцию лишь при взгляде на любимого человека. Специфическими участками главного органа центральной нервной системы были богатые дофамином центры вознаграждения и базальные ганглии. Именно они и показывают сильные результаты на ранних этапах романтической любви. Мало того, реакции гипоталамуса и заднего гиппокампа, которые связаны с сексуальным желанием, также не отличались у испытуемых в сравнении с влюбленными на раннем этапе знакомства.
«Результаты исследования показывают, что для некоторых людей страсть, связанная с новой любовью, может поддерживаться долгосрочным партнером. Таким образом, выброс дофамина, который обеспечивает волнение и страсть, можно испытывать как на ранней стадии, так и при прочной привязанности», - отметили ученые.

Для сохранения страсти на долгие годы ученые советуют сохранять эмоциональную близость, делать все возможное, чтобы отдаления не получилось. В этом списке совместные путешествия, эксперименты в интимных отношениях. Не менее важно в этом отношение личностное развитие у супругов.

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Автор: Ващенко Ольга
Сегодня, 13:02


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