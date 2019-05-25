Жасмин рассказала о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова

«Филипп, нас раскрыли! Анастасия Стоцкая много лет нас прикрывала, но теперь правда вскрылась. Ребята, ваши детективные расследования приносят вам премию «Провал года». Вы сделали мой день! Ржу! Вношу вас в рубрику «Записки сумасшедшего», - написала Жасмин.

Сегодня ночью некоторые сайты разместили материалы, согласно которым Жасмин родила Киркорову сына. Журналисты провели собственное расследование и выявили сходство Мартина с наследником артистки Михаилом Семендуевым. На детских фотографиях мальчишек невозможно различить, а на более поздних снимках начинают проглядываться черты Филиппа Бедросовича.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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