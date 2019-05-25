Ирина Понаровская поразила поклонников стильным образом

«Я не пела около 10 лет и пропала с радаров, потому что выбрала для себя шикарный образ жизни. Когда перестаешь быть артисткой, можно начинать жить, так как хочется!» - поделилась Понаровская.

Понаровская показала снимок, сделанный на закрытом мероприятии. На фото певица запечатлена в огромное кресле, стоящем посреди зала на фоне панорамного окна. Для выхода в свет звезда, над которой годы не властны, сделала модную укладку и подобрала элегантное платье в пол.Фанаты засыпали Ирину Витальевну комплиментами. Многие называли исполнительницу королевой, безупречной женщиной, гением изящества и красоты, роскошной, иконой стиля.

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Автор: Джанабилова Татьяна П

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