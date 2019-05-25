Дженнифер Лопес определилась с датой и местом для свадьбы
Дженнифер Лопес, принявшая предложение руки и сердца от Алекса Родригеса, определилась с датой и местом для свадьбы. Подруга певицы рассказала о подготовке к торжеству изданию Life and Style.
Лопес готовит шикарную свадьбу с огромным размахом. Предварительная стоимость застолья оценивается в 15 млн долларов и это неудивительно, ведь только расходы на торт составляют 50 тыс. долларов. 49-летняя певица доверила пошив платья дизайнерам из Дома моды Valentino. Венчание запланировано на это лето.
Звезда хочет задействовать в подготовке к свадьбе всех членов семьи, в том числе и 11-летних близнецов Эмму и Макса, рожденных от Марка Энтони. Лопес отвела особую роль дочкам Родригеса Элле и Наташе, обожающим будущую мачеху.
Родригес и Лопес начали встречаться два года назад. Пара вместе появлялась на светских вечеринках, открыто демонстрируя свои чувства. В марте 2019 года влюбленные обручились. Для певицы предстоящая свадьба станет четвертой.