EUR 72.69 USD 64.85
Курс валют на 16.05.2019
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес определилась с датой и местом для свадьбы

Дженнифер Лопес, принявшая предложение руки и сердца от Алекса Родригеса, определилась с датой и местом для свадьбы. Подруга певицы рассказала о подготовке к торжеству изданию Life and Style.
Дженнифер Лопес определилась с датой и местом для свадьбы

Лопес готовит шикарную свадьбу с огромным размахом. Предварительная стоимость застолья оценивается в 15 млн долларов и это неудивительно, ведь только расходы на торт составляют 50 тыс. долларов. 49-летняя певица доверила пошив платья дизайнерам из Дома моды Valentino. Венчание запланировано на это лето.

Звезда хочет задействовать в подготовке к свадьбе всех членов семьи, в том числе и 11-летних близнецов Эмму и Макса, рожденных от Марка Энтони. Лопес отвела особую роль дочкам Родригеса Элле и Наташе, обожающим будущую мачеху.

Родригес и Лопес начали встречаться два года назад. Пара вместе появлялась на светских вечеринках, открыто демонстрируя свои чувства. В марте 2019 года влюбленные обручились. Для певицы предстоящая свадьба станет четвертой.

Читайте также: Ирина Понаровская поразила поклонников стильным образом

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 14:52


Читайте также
Сергей Лазарев обиделся на фанатов и хочет удалиться из
“Все болит”: Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию и
Юрий Лоза: В Сергее Лазареве от российского певца остался
Анжелика Варум и Леонид Агутин отметили фарфоровую свадьбу
Станислав Садальский шокирован из-за отмены похорон Сергея
Внучка Олега Стриженова отказалась отдавать новорожденную
Дочь Муслима Магомаева: «Отцу мешала семья»
Дарья Мороз назвала рождённую от Константина Богомолова
Дарья Пынзарь не жалеет об увеличении груди и пластике лица
Сын Филиппа Киркорова Мартин подрался с одноклассником,
Татьяна Навка поссорилась с Татьяной Тарасовой из-за оценок
Зинаида Кириенко требует расследование смерти Элины
Добавление комментария
Последние новости
25.05, 15:16 Названы четыре вещи, требующие немедленной замены при
25.05, 15:06 Озвучены новые подробности о самом большом мониторе Apple
25.05, 15:03 Юлия Савичева похвалила Мариам Абделькадер за исполнение
25.05, 14:59 В России продажи электрокаров в апреле выросли в два раза
25.05, 14:52 Дженнифер Лопес определилась с датой и местом для свадьбы
25.05, 14:47 Ирина Понаровская поразила поклонников стильным образом
25.05, 14:41 Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов с самой долговечной
25.05, 14:35 Жасмин рассказала о биологическом родстве с сыном
25.05, 14:31 Эксперты рассказали, как спастись от жары
25.05, 14:22 Девушки назвали самые действенные способы отшивать парней
25.05, 14:16 Женщин редко волнует использование презервативов при
25.05, 14:11 Светлана Лобода подарила победителям шоу «Голос. Дети»
25.05, 14:04 Наталья Штурм поблагодарила Константина Эрнста за
25.05, 13:56 Япония выпустит новые скоростные поезда до 2030 года
25.05, 13:50 Ученые: Рак желудка появляется у мужчин в два раза чаще,
25.05, 13:44 Компания Xiaomi представила мобильный аккумулятор с
25.05, 13:41 Ухудшение зрения способствует понижению познавательных
25.05, 13:38 Ольга Бузова пожаловалась фанатам, что у нее маленькая
25.05, 13:31 Huawei может исчезнуть с мирового рынка
25.05, 13:24 Эксперты объяснили рекордный спрос на автомобили с